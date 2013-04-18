Врачи-урологи подвели итоги 50-летний деятельности

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Достижения отечественных медиков в лечении урологических заболеваний обсудили вчера работники сферы в ходе состоявшейся научно-практической конференции, посвященной 50-летию урологической службы Бухарской области Узбекистана.

В конференции, прошедшей в Бухарском медицинском институте, приняли участие врачи-урологи Бухары, Ташкента, Навои и Кашкадарьи. Как было отмечено, на сегодняшний день в Бухарской области работают 50 квалифицированных специалистов по таким направлениям, как эндоурология, андрология и сексопатология. Широко используется практика лечения, не требующая хирургического вмешательства.

В ходе мероприятия прошла презентация книга "Урологической службе Бухарской области - 50 лет". В ней авторы рассказывают об истории урологической службы и людях, внесших вклад в ее становление в регионе.

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