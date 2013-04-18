advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
29.06.2018 / 09:59 msk / 11:59 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Наманганские депутаты приняли важные решения
18.04.2013 16:11

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. На состоявшейся в понедельник очередной, 16-й сессии Наманганского областного Совета народных депутатов были обсуждены важные для области вопросы.

Помимо депутатов регионального парламента, в работе сессии участвовали заместители хокима области, руководители групп и секретариатов хокимията, правоохранительных органов, политических партий, общественных и областных организаций, представители СМИ.

Вел сессию хоким области, председатель областного Совета народных депутатов Баходир Юсупов.

Вначале была заслушана информация председателя областной избирательной комиссии Шокиржона Мирзаахмедова об итогах выборов на освободившиеся места в областной Совет в 37-м Узбекистанском и 12-м Ибратском избирательных округах и единогласно утверждено решение о признании депутатских полномочий избранных в областной Совет Жураева Абдуазиза и Ахмадалиева Камолхона.

Далее с докладом об эффективности мероприятий по обеспечению выполнения Постановления Президента Узбекистана № 1920 от 14 февраля 2003 года "О Государственной программе "Год благополучия и процветания" выступил заместитель хокима области Хомитхон Жалалов. По этому вопросу дня также выступили руководитель областного отделения фонда "Махалля" Насриддин Садритдинов и начальник областного финансового управления Акмалжон Ортиков.

Депутаты, ознакомившись с информацией прокурора области о работе органов прокуратуры об укреплении законности, защите прав и свобод граждан, профилактике преступности и правонарушений, проделанной в 2012 году, приняли соответствующее решение, предварительно рассмотрев его по пунктам.

В ходе обсуждения программы создания новых рабочих мест в 2013 году и обеспечения занятости населения выступил начальник управления по труду и социальной защите населения Гуломжон Муродхужаев.

Далее была утверждена номенклатура дел Совета народных депутатов и его постоянных комиссий, принято решение о реорганизации их состава, поддержаны отдельные решения хокима области, принятые в промежутках между сессиями, рассмотрены организационные вопросы.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
26.06.2018
Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 18 по 24 июня
19.06.2018
Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 11 по 17 июня
12.06.2018
Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества
Обзор прессы с 11 по 17 июня
12.06.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ