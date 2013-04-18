Наманганские депутаты приняли важные решения

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. На состоявшейся в понедельник очередной, 16-й сессии Наманганского областного Совета народных депутатов были обсуждены важные для области вопросы.

Помимо депутатов регионального парламента, в работе сессии участвовали заместители хокима области, руководители групп и секретариатов хокимията, правоохранительных органов, политических партий, общественных и областных организаций, представители СМИ.

Вел сессию хоким области, председатель областного Совета народных депутатов Баходир Юсупов.

Вначале была заслушана информация председателя областной избирательной комиссии Шокиржона Мирзаахмедова об итогах выборов на освободившиеся места в областной Совет в 37-м Узбекистанском и 12-м Ибратском избирательных округах и единогласно утверждено решение о признании депутатских полномочий избранных в областной Совет Жураева Абдуазиза и Ахмадалиева Камолхона.

Далее с докладом об эффективности мероприятий по обеспечению выполнения Постановления Президента Узбекистана № 1920 от 14 февраля 2003 года "О Государственной программе "Год благополучия и процветания" выступил заместитель хокима области Хомитхон Жалалов. По этому вопросу дня также выступили руководитель областного отделения фонда "Махалля" Насриддин Садритдинов и начальник областного финансового управления Акмалжон Ортиков.

Депутаты, ознакомившись с информацией прокурора области о работе органов прокуратуры об укреплении законности, защите прав и свобод граждан, профилактике преступности и правонарушений, проделанной в 2012 году, приняли соответствующее решение, предварительно рассмотрев его по пунктам.

В ходе обсуждения программы создания новых рабочих мест в 2013 году и обеспечения занятости населения выступил начальник управления по труду и социальной защите населения Гуломжон Муродхужаев.

Далее была утверждена номенклатура дел Совета народных депутатов и его постоянных комиссий, принято решение о реорганизации их состава, поддержаны отдельные решения хокима области, принятые в промежутках между сессиями, рассмотрены организационные вопросы.

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