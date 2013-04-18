Железнодорожный переезд – источник повышенной опасности

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области в день регистрируется около десятка нарушений на железнодорожных переездах. Об этом сообщил старший инспектор управления по безопасности дорожного движения Наманганского областного УВД майор Собиржон Валиев.

Этой проблеме особое внимание уделяется в ходе начавшегося 1 апреля месячника "Внимание! Железнодорожный переезд!".

По словам представителя УПББ, с начала месячника число зарегистрированных нарушений на железнодорожных переездах превысило на сегодня уже сотню.

Не случайно УПББ ведет активную разъяснительную работу среди населения: публикуются статьи, организуются телепередачи, выпускаются памятки.

Отметим, что месячник "Внимание! Железнодорожный переезд!" проходит в Узбекистане с 1 по 30 апреля. Его цель – выявление и профилактика ДТП, обеспечение соответствия переездов нормативным документам. Специалисты подчеркивают, что большая часть ДТП происходит именно из-за нарушений правил проезда железнодорожных переездов.

Кроме того, в ходе месячника изучено состояние железнодорожных переездов и в соответствующие организации направлены предписания по устранению недостатков.

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