В Намангане прошел совет женщин

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в областном информационно-ресурсном центре Намангана представительницы женских организаций Андижанской и Наманганской областей обсудили место и перспективы женских ННО. В работе семинара приняла участие заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель Комитета женщин Республики Эльмира Баситханова.

Открыла работу семинара заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Манзурахон Азизова.

Руководитель Комитета женщин Республики в своем докладе "Роль женских негосударственных некоммерческих организаций в жизни общества и перспективы сотрудничества Комитетом женщин Узбекистана" проанализировала положение дел в женских организациях.

Заместитель премьер-министра особо подчеркнула, что реформы законодательства согласно озвученной Президентом Исламом Каримовым Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране, исполнение задач, определенных Госпрограммой "Года процветания и благополучия", развитие социального партнерства и общественного контроля, партнерства с ННО стимулируют внедрение новых подходов, инициатив и методов работы женских организаций. "Мы должны проводить целенаправленные мероприятия, укрепляя сотрудничество с действующими в Республике более чем 150 женскими ННО", - отметила в своем выступлении Эльмира Баситханова.

На последовавшей дискуссии выступили заместители хокимов Мингбулакского и Туракурганского районов Наманганской области, председатели районных комитетов женщин Ирода Кучкорова и Нодира Умарова, директор ННО "Мехрим сизга" Андижанской области Холида Мирзарахимова, заместитель хокима Балыкчинского района Андижанской области, председатель районного женского комитета Матлуба Халилова, руководитель объединения "Хунарманд" Наманганской области Икромжон Каримов, представитель управления юстиции Андижанской области Хайрулло Собмиров, заместитель хокима Андижанской области, председатель областного Комитета женщин Манзурахон Юнусова и другие.

Закрыла встречу руководитель группы Комитета женщин Узбекистана по работе с женскими ННО Дильбар Алимжонова.

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