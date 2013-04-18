В Навои прошел семинар по вопросам реализации грантовых проектов

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. 17 апреля в региональном институте мониторинга формирования гражданского общества (НИМФГО) прошел семинар для представителей общественных организаций. Участники семинара ознакомились с порядком участия в конкурсных программах на получение государственных грантов Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

С основными правилами и условиями получения грантов участникам мероприятия рассказали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Ф.Солиев и Р.Собиржанов. О деятельности общественных организаций на территории Навоийской области, практических результатах осуществленных ими грантовых проектов рассказал собравшимся руководитель регионального отделения НИМФГО Х.Раупов. О том, как эта работа ведется в других областях, прозвучало в выступлении председателя национальной Ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Республики Узбекистан А.Каримова.

Опытом по реализации грантовых проектов с коллегами поделились руководители навоийского областного отделения Экологического движения Узбекистана И.Тогаев и областной неправительственной организации "Бизнес-инкубатор" А.Муртазоев.

Участники семинара обсудили проекты, которые могли бы претендовать на получение грантов Общественного фонда по поддержке негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества при Олий Мажлисе Республики Узбекистан.

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