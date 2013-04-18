Интеллектуальная собственность - защищена

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 апреля. /УЗИНФОРМ/. На такую тему 17 апреля в зале заседаний Навоийского областного хокимията состоялся семинар, инициированный Агентством интеллектуальной собственности Республики Узбекистан и областной администрацией.

На семинар были приглашены представители городских и районных хокимиятов, органов юстиции, прокуратуры, судебных и правоохранительных органов, руководители крупных предприятий и предприниматели, представители общественных органихаций и СМИ. Мероприятие было организовано в рамках дальнейшего повышения правовой грамотности населения. На семинаре шел обстоятельный разговор об основных законодательных документах по защите интеллектуальной собственности, инновационных технологий, о порядке оформления патентов, юридических аспектах и мер ответственности за нарушения авторских прав.

Семинар проходил с иахспользованием видео- и других технических средств. Слушатели получили ответы специалистов на все интересующие их вопросы.

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