Европейские послы посетили МИД Узбекистана

Европейские послы посетили МИД Узбекистана19.04.2013 10:48
ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Узбекистана 18 апреля состоялась встреча с руководителями ряда европейских дипломатических миссий, представленных в Ташкенте.
В переговорах, в частности, приняли участие Чрезвычайные и Полномочные Послы Великобритании Джордж Эдгар, Германии Аристид Фенстер, Глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк, а также Советник Посольства Франции Шарль Денье.
На встрече состоялся обмен мнениями по отдельным региональным проблемам, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики.
Напомним, предыдущая аналогичная встреча с европейскими послами в МИДе Узбекистана состоялась 5 марта. Тогда стороны также обсуждали актуальные вопросы регионального характера.
УЗИНФОРМ