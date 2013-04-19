



Европейские послы посетили МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Узбекистана 18 апреля состоялась встреча с руководителями ряда европейских дипломатических миссий, представленных в Ташкенте. В переговорах, в частности, приняли участие Чрезвычайные и Полномочные Послы Великобритании Джордж Эдгар, Германии Аристид Фенстер, Глава Делегации Европейского Союза, Посол Юрий Штерк, а также Советник Посольства Франции Шарль Денье. На встрече состоялся обмен мнениями по отдельным региональным проблемам, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики. Напомним, предыдущая аналогичная встреча с европейскими послами в МИДе Узбекистана состоялась 5 марта. Тогда стороны также обсуждали актуальные вопросы регионального характера. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи