В Наманганской области появятся новые рынки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области в ближайшее время будут созданы три новых рынка. Решения об этом принял хоким региона Баходир Юсупов.

Как отмечается в этих решениях, они приняты во исполнение постановления Кабинета Министров Узбекистана № 253 от 28 августа 2012 года "О дополнительных мерах по упорядочению деятельности рынков и торговых комплексов" и с учетом писем хокимов города Намангана, Касансайского и Чартакского районов.

Так, согласно одному из решений хокима области, на базе ООО "Чорва хайвонлари, уй паррандалари, омухта ем ва дагал хашак бозори" по улице "Мустакилликнинг 10 йиллиги" в массиве Ёшлик города Намангана создается рынок в форме ООО "Yoshlik Baraka Bozori" с числом торговых мест 40 и двумя стационарными торговыми точками.

Кроме того, аналогичными решениями на базе ООО "Тергачи хайвон бозори" Касансайского и "Чорток Бешкапа хайвон бозори" Чартакского районов предусмотрено создать ООО "Тергачи барака бозори" и "Кушон Чорток барака бозори". Число торговых мест составляет в них соответственно 65 и 40, а также предусмотрено по 2 стационарные торговые точки.

Распорядок работы всех рынков – с 8.00 до 18.00, понедельник – санитарный день.

Областному управлению юстиции поручено провести государственную регистрацию новых рынков в установленном порядке, хокимиятам города Намангана, Касансайского и Чартакского районов совместно с областным отделом по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов – обеспечить постоянный контроль за полным соблюдением постановления Кабинета министров Республики Узбекистан от 28 августа 2012 года "О дополнительных мерах по упорядочению деятельности рынков и торговых комплексов".

Контроль за выполнением данных решений возложен на заместителя хокима области Х. Жалолова и хокимов города Намангана, Касансайского и Чартакского районов.

УЗИНФОРМ