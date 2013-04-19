Операция "Чистый воздух" проходит в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сотрудники Наманганского городского отдела госкомитета по охране природы активно участвуют в проходящем в эти дни "Месячнике чистого воздуха", совместно с органами милиции проводят рейды, проверяют состояние автомобильного транспорта, экологически неблагополучных производств, в частности, цехов по выпуску арзика, кирпича.

Как рассказывает начальник Наманганской городской инспекции по охране природы Каримжон Эргашев, при этом ведется и активная разъяснительная работа, лекции и беседы по глобальным проблемам экологии, в частности, изменению климата, сохранению озонового слоя. В рамках месячника проведен конкурс "Озон бизни – биз озонни саклайлик" ("Озон бережет нас – мы сохраняем озон").

Особый упор делается на предотвращении вырубки деревьев и зеленых насаждений, которые защищают город от солнечной радиации, жары и ветров, поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород, а также выжигание стерни, что наносит серьезный ущерб окружающей среде. В этих же целях организована работа телефона доверия, каждую декаду в среду проводится день открытых дверей.

С начала года проведены плановые проверки хозяйствующих субъектов, выявлен ряд недостатков и нарушений, приняты меры к их устранению, с виновных руководителей взысканы штрафы в размере более чем 1,8 млн. сумов. В основном это загрязнение окружающей среды бытовыми и строительными отходами, несанкционированная вырубка деревьев.

Аналогичные мероприятия прошли и в бюджетных учреждениях, согласно плану профилактических мероприятий проведена и серия рейдов, в ходе которых выявлены различные нарушения. Виновные привлечены к административной ответственности.

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