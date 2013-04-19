День художника отметят в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. К отмечаемому в Узбекистане Дню художника, 21 апреля, в Наманганском областном краеведческом музее пройдет фестиваль изобразительного творчества.

Выставка произведений отечественных художников, ремесленников, мастеров прикладного искусства под названием "Тасвирий санъат фестивали" ("Фестиваль изобразительного искусства") откроется 22 апреля.

Ее проведение также приурочено к "Году процветания и благополучия", провозглашенному в Узбекистане.

В выставке примут участие со своими работами не только местные живописцы, но и художники из других городов страны. Также будут представлены произведения учащихся Наманганского колледжа искусств.

В рамках фестиваля запланированы поездки гостей – членов Академии художеств Узбекистана – в Чартак, Учкурган и другие райцентры области, где пройдут встречи известных художников со студентами, общественностью.

Фестиваль пройдет с 22 по 26 апреля.

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