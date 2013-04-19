Посольство США проведет акцию в День Земли

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В преддверии Международного дня Земли, который отмечается 22 апреля, посольство США в Узбекистане совместно с "Эко-Мактаб" (эколого-ресурсный центр при посольстве США в Ташкенте, где проводится молодежь изучает основы журналистики и охраны окружающей среды) планирует проводить цикл мероприятий.

Как отмечается в сообщении пресс-службы дипломатического представительства США, они проводятся с целью привлечения внимания общественности к проблеме нерационального использования водных ресурсов, загрязнения водоемов и разрушения экологической системы рек в результате хозяйственной деятельности человека. Объектом выбрана важная водная артерия Республики – река Чирчик.

Выезд группы представителей общественности Узбекистана запланирован на 21 апреля. В этот экологи, журналисты и другие заинтересованные активисты поедут в верховье Чирчика для уборки небольшой природной территории в пойме реки.

А 22 апреля в столичной галерее "Art&Fact" состоится торжественное открытие фотовыставки "Река для жизни. Жизнь для реки?". Креативные фотографы раскроют перед зрителями красоту, уникальность, неповторимость и беззащитность реки Чирчик, отмечается в сообщении пресс-службы США.

УЗИНФОРМ