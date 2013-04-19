В целях пропаганды здорового образа жизни

В целях пропаганды здорового образа жизни19.04.2013 13:13
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля в махаллинском сходе граждан "Уйрот" Риштанского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Здоровая семья – крепкая семья", организованное по инициативе районного филиала благотворительного фонда "Соглом авлод учун".
Цель мероприятия заключалась в пропаганде здорового образа жизни, информировании населения о ВИЧ/СПИДе.
В нем приняли участие жители и молодежь махаллинского схода граждан, врачи и специалисты областного управления здравоохранения, районного медицинского объединения.
Докладчики предоставили участникам полную информацию о ВИЧ/СПИДе, подробно объяснили пути заражения инфекцией и ее последствия. Также разъяснена роль активистов махаллинского схода граждан и самих жителей в ведении здорового образа жизни. Отмечено, что здоровый образ жизни надо поддерживать с малых лет.
В заключение всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение ВИЧ/СПИДа.
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