В целях пропаганды здорового образа жизни

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля в махаллинском сходе граждан "Уйрот" Риштанского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Здоровая семья – крепкая семья", организованное по инициативе районного филиала благотворительного фонда "Соглом авлод учун".

Цель мероприятия заключалась в пропаганде здорового образа жизни, информировании населения о ВИЧ/СПИДе.

В нем приняли участие жители и молодежь махаллинского схода граждан, врачи и специалисты областного управления здравоохранения, районного медицинского объединения.

Докладчики предоставили участникам полную информацию о ВИЧ/СПИДе, подробно объяснили пути заражения инфекцией и ее последствия. Также разъяснена роль активистов махаллинского схода граждан и самих жителей в ведении здорового образа жизни. Отмечено, что здоровый образ жизни надо поддерживать с малых лет.

В заключение всем присутствующим были розданы буклеты, которые пропагандируют предотвращение ВИЧ/СПИДа.

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