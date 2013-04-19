В Навои провели конструктивный разговор по вопросам трудоустройства молодежи

В Навои провели конструктивный разговор по вопросам трудоустройства молодежи19.04.2013 09:51
НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Навоийской области в соответствии с поручением Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 30 марта 2013 года на местах проходят встречи по вопросам трудоустройства выпускников медицинских колледжей.
Одна из таких встреч с выпускниками, их родителями и работодателями прошла 17 апреля в Центре молодежи города Навои. В ней принял участие первый заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан А.Худояров. На встрече была заслушана информация директора Навоийского медицинского колледжа В.Эргашева по заключению трехсторонних договоров "Колледж-выпускник-работодатель" на сегодняшний день.
Участники встречи обменялись мнениями и предложениями по данному вопросу. Учащиеся и их родители получили ответы на интересующие их вопросы.
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