В Навои провели конструктивный разговор по вопросам трудоустройства молодежи

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Навоийской области в соответствии с поручением Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 30 марта 2013 года на местах проходят встречи по вопросам трудоустройства выпускников медицинских колледжей.

Одна из таких встреч с выпускниками, их родителями и работодателями прошла 17 апреля в Центре молодежи города Навои. В ней принял участие первый заместитель министра здравоохранения Республики Узбекистан А.Худояров. На встрече была заслушана информация директора Навоийского медицинского колледжа В.Эргашева по заключению трехсторонних договоров "Колледж-выпускник-работодатель" на сегодняшний день.

Участники встречи обменялись мнениями и предложениями по данному вопросу. Учащиеся и их родители получили ответы на интересующие их вопросы.

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