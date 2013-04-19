Ислам Каримов принял вице-президента АБР

ТАШКЕНТ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Вице-президент Азиатского банка развития Шиао Жао, пребывающий в Узбекистане с визитом в рамках участия в международной конференции, 18 апреля был принят Президентом Узбекистана Исламом Каримовым в резиденции Оксарой.

Приветствуя гостя, глава государства отметил, что Узбекистан рассматривает АБР в качестве ключевого стратегического партнера по развитию.

Стороны реализуют совместные проекты в таких областях, как транспортная инфраструктура, сельское хозяйство, общее и среднее специальное, профессиональное образование, коммунальное хозяйство, малый бизнес и частное предпринимательство, жилищное строительство, а также модернизация генерирующих мощностей.

Масштабную поддержку оказывает АБР в реализации комплексной программы развития села, для которой банком одобрено финансирование на $500 млн. Реализации данной программы нацелена на создание в сельских регионах более 23 тысяч современных комфортабельных домов, свыше 70 тысяч рабочих мест, около 700 объектов социальной инфраструктуры.

Шиао Жао отметил уникальность программы жилищного строительства на селе. "Эта модель, не имеющая аналогов, достойна всестороннего изучения", - сказал он.

В последние годы спектр взаимодействия Узбекистана и АБР пополнился совместной работой в области возобновляемых источников энергии. Отдельного внимания заслуживает высокотехнологичный проект – первая в Центральной Азии солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 100 МВт в Самаркандской области. В настоящее время банком ведется разработка технико-экономического обоснования проекта.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимоотношений.

Вице-президент АБР выразил искреннюю признательность Президенту Узбекистана за гостеприимство и организацию столь важной конференции. Напомним, 16-17 апреля в Ташкенте состоялась международная конференция на тему "Современное жилищное строительство как локомотив комплексного развития и преобразования села, улучшения качества жизни населения".

По данным пресс-службы узбекского лидера, по состоянию на 1 апреля 2013 года АБР одобрил выделение Узбекистану 48 заемных пакетов на сумму более $13,5 млрд., из которых на долю финансирования Банка приходится около $4,5 млрд. АБР занимает лидирующее место среди других международных институтов по объему действующего кредитного портфеля. Только в 2012 году АБР одобрил финансирование проектов на сумму $876 млн. В текущем году предусматривается одобрение финансирования проектов на $837 млн.

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