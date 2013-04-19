



Молодые специалисты для химической промышленности



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. 18 апреля во дворце культуры "Ширин" города Навои прошел семинар на тему "Подготовка для химической промышленности всесторонне развитых, квалифицированных, профессиональных молодых кадров". В работе семинара приняли участие первый заместитель хокима области Али Эшонкулов, руководитель открытого акционерного общества "Навоиазот" Нусрат Солиев, представители крупных промышленных предприятий региона, преподаватели и учащиеся выпускных групп навоийского технико-экономического колледжа. Участники мероприятия заслушали информацию начальника управления по кадрам ОАО "Навоиазот" Фазлиддина Холмуродова о сотрудничестве предприятия с профессиональными колледжами города, системе подготовки молодых специалистов, организации практики в цехах "Навоиазот" учащихся профессиональных колледжей и высших учебных заведений, трудоустройстве наиболее подготовленных выпускников на предприятиях химической промышленности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи