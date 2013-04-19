Сарвар Икрамов выбывает в полуфинале

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апреля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня на проходящих в Намангане международных теннисных турнирах определились финалисты в одиночном разряде среди мужчин. Увы, можно констатировать, что последний представитель Узбекистана выбыл из борьбы за призы хокима области.

Накануне Сарвар Икрамов в блестящем стиле одолел индуса Вирали-Муругесана. В первом сете соперники обменялись брейками, а в завершающих геймах Сарвар действовал удачнее островитянина – 7:5. А в следующем сете он мощными ударами буквально растерзал тайваньца – 6:1.

Но вот справиться с двухметровым Александром Бурым из Белоруссии узбекистанец не сумел. Его попытки набирать очки укороченными ударами не имели успеха. Длиннорукий белорус сам охотно шел к сетке и в обмене ударами с близкого расстояния сказывалось его преимущество в росте. В итоге – 6:3, 6:4 в пользу Бурого, который стал первым финалистом.

В другом полуфинале борьба затянулась: никто не хотел уступать. В упорном противостоянии словака Марека Семьяна и россиянина Константина Кравчука сильнее оказался первый – 7:5, 4:6, 6:4.

Во второй половине дня состоятся полуфиналы среди женщин. А завершат программу этого игрового дня финалы в парном разряде среди мужчин и женщин.

УЗИНФОРМ