У будущих учителей началась педагогическая практика

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля 1387 студентов-выпускников Навоийского государственного педагогического института начали свою педагогическую практику в средних общеобразовательных школах, академических лицеях и профессиональных колледжах области.

Педагогическая практика позволит будущим учителям закрепить полученные в вузе теоретические знания, глубже познать различные направления учебно-воспитательной работы. В закрепленных за выпускниками классах или группах будущие учителя при помощи и поддержки опытных наставников приступят к реализации полученных в институте знаний.

По словам руководителя педагогической практики института И.Камолова, учитывая вакантность учителей-предметников и заявки с мест, более 300 старшекурсников направлены для прохождения педагогической практики в самые отдаленные учебные заведения региона.

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