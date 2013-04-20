Аудитория дистанционного банкинга в Узбекистане за 1 квартал выросла на 37%

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. Центральный банк Узбекистана обнародовал данные о внедрении систем дистанционного обслуживания в банковский сектор Республики по итогам 1-го квартала 2013 года.

Согласно этим данным, на 1 января 2013 года общее количество пользователей дистанционным банковским обслуживанием составило 149 023, что на 37,4% больше чем на начало года (108 496). Из них 106 925 клиентов (или 71,8%) – пользователи мобильного банкинга (включая SMS-банкинг), 42 098 (28,2%) – пользуются услугами Интернет-банкинга (в том числе по системе "Банк-Клиент").

В тройку лидеров по количеству пользователей дистанционным банковским обслуживанием вошли Национальный банк ВЭД (34 298 клиентов), АКИБ "Ипотека-банк" (30 413) и ОАКБ "Микрокредитбанк" (15 447).

Напомним, под дистанционным банковским обслуживанием понимаются технологии предоставления банковских услуг на основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным образом (без визита в банк), как правило, с использованием компьютерных и телекоммуникационных сетей.

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