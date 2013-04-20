В Узбекистане изменен регламент работы нижней палаты парламента

ТАШКЕНТ, 20 апреля. /УЗИНФОРМ/. 19 апреля в Узбекистане вступили в силу поправки в закон "О регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан". Соответствующий Закон №ЗРУ-349 от 18 апреля подписал Президент Ислам Каримов. Документ был принят нижней палатой 13 марта 2013 года и одобрен Сенатом 28 марта.

Поправками меняется механизм рассмотрения и обсуждения законопроектов, в соответствии с которым проекты законов будут рассматриваться одновременно в ответственном комитете и во фракциях политических партий (депутатских группах). Без их мнений и предложений по законопроекту ответственный комитет не имеет права выносить по нему свое заключение. В ходе рассмотрения проектов на заседаниях Законодательной палаты представитель ответственного комитета в обязательном порядке доводит до депутатов мнения и предложения фракций политических партий (депутатских групп) по законопроекту.

Новым регламентом предусмотрено создание при Кенгаше Законодательной палаты Координационной группы по организации рассмотрения вносимых законопроектов и проектов других нормативно-правовых актов. Она призван осуществлять учет поступивших законопроектов и сопровождать их на всех стадиях рассмотрения, в том числе вопросы соблюдения установленных процедур, привлечения к работе над законопроектом экспертов, специалистов, представителей гражданского общества, соблюдения Регламента.

Законом также вводится более демократичный, открытый механизм распределения поступивших законопроектов, в соответствии с которым Кенгаш нижней палаты на своем заседании коллегиально определяет комитет, ответственный за их предварительное рассмотрение.

Главная цель вносимых изменений – повышение активности фракций политических партий, имея в виду, что нижняя палата парламента формируется на многопартийной основе и политические партии реализуют свои программные цели и задачи, прежде всего, в рамках парламентской деятельности.

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