В Намангане отметят 150 лет движения МККиКП

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов своим решением объявил месячник благотворительности, приуроченный 150-летию Движения Международного Красного Креста и Красного Полумесяца.

Как сообщает пресс-служба областного хокимията, месячник благотворительности пройдет в мае.

Решение "О дополнительных мерах по достойному празднованию 150-летия Движения Международного Красного Креста и Красного Полумесяца на территории Наманганской области" принято в целях обеспечения выполнения Указа Президента от 28 мая 1992 года "Об Обществе Красного Полумесяца Узбекистана", поддержки структур ОКП Республики по случаю 150-летия Движения Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, воспитания населения в духе идей гуманизма и милосердия и оказания гуманитарной помощи нуждающимся.

Документом утвержден план мероприятий месячника благотворительности, проводимого под лозунгом "150 лет гуманитарной деятельности", поручено соответствующим областным ведомствам разработать и провести серию духовно-просветительских мероприятий: бесед, встреч, семинаров и других.

Хокимам города и районов поручено оказывать помощь нуждающимся за счет предприятий, организаций и учреждений, помогать в сборе спонсорских пожертвований городскому и районным отделениям ОКП Узбекистана, проводить благотворительные акции по поддержке малообеспеченных семей, одиноких престарелых, потерявших кормильца.

Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности рекомендовано перечислить однодневный заработок работников в виде добровольных пожертвований и членских взносов на расчетные счета региональных и местных организаций ОКП Республики.

Областному главному управлению "Узцентробанка" поручено принять меры для своевременного перечисления спонсорских средств, благотворительных пожертвований и членских взносов, поступивших в ходе месячника благотворительности на расчетный счет областной организации областного совета ОКП.

УЗИНФОРМ