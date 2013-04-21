В Янгикурганском районе популярен русский язык

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Проводы букваря состоялись в четверг в школе № 11 Янгикурганского района. Провела утренник учительница начальных классов Хилола Дадабаева. Ее подопечные продемонстрировали умение читать и декламировать стихи, исполнили русские и узбекские народные песни "Калинка", "Матрешка", "Шила я тюбетейку золотыми нитками" ("Дуппи тикдим"), сплясали "Андижанскую польку".

Родители не остались в стороне – начали вспоминать когда-то заученные стихи. Также в ходе мероприятия выступили ветеран школы, преподаватель русского языка и литературы Тарифа Солиева и заместитель директора школы Турсуной Куронбаева.

"Мы живем в эпоху повышенного спроса и внимания к знанию иностранных языков. Русский язык очень нужен и в армии, и в других структурах. В ближайшее время мы намерены открыть русско-английский и узбекско-английский классы. Родители эту инициативу приветствуют", – подчеркнула Т. Куронбаева.

Стоит сказать, что в этой школе уже четыре года действуют начальные классы с русским языком обучения. Кроме того, в школе действуют кружки чтения, "Сказка-рассказка", "Угадайка".

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