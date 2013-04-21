Медресе "Мулла-Киргиз" – гордость и украшение Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Медресе "Мулла-Киргиз" стоит в центре Намангана уже больше ста лет, став одним из символов города, своеобразным его брендом. За бурный ХХ век это здание пережило немало испытаний, чудом избежав разрушения.

А история этого архитектурного памятника начинается в далеком 1907 году, когда в Наманган вернулся видный зодчий и меценат Мулла Киргиз, который колесил по всей Средней Азии. Он все время проводил в городе, бывал в чайханах, на базаре, беседовал с людьми.

Мастер очень полюбил Наманган и, желая оставить о себе добрую память, решил построить здесь медресе. Мулла Киргиз энергично взялся за дело, встретился с царским градоначальником, получил разрешение, вместе с известным наманганским мастером Усто Киргизом они выбрали подходящее место – центр города. Выбор был весьма удачным. Только выяснилось, что часть территории приходится на соседний двор.

Мулла Киргиз решил уладить это дело, встретился с хозяином и предложил ему продать этот клочок земли за любые деньги. Дадабой-хаммомчи (банщик) оказался образованным по тем временам человеком, сторонником просвещения, но наотрез отказался продавать землю. Раздосадованный Мулла Киргиз пока отказался от своего намерения и поехал в Киргизию.

Прошло два года, и он снова приехал в Наманган, решив продолжить это дело и построить медресе. Новая встреча с упрямым домовладельцем ни к чему не привела: тот снова отказался и сказал, что со временем новый объект может поглотить частные домовладения поблизости, ведь продав небольшую часть своего участка, он может создать опасный прецедент с риском навлечь на себя гнев соседей.

Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не одно обстоятельство: четырнадцатилетняя дочь хозяина Равзахон развелась с мужем и вернулась домой. Мулла Киргиз, решив убить двух зайцев и заодно устроить свою личную жизнь, тут же послал сватов. На этот раз хозяин согласился выдать дочь замуж, и через некоторое время после свадьбы зять вновь вернулся к тому разговору:

– Отец, разрешите мне все-таки начать строительство и довести до конца это благодеяние, время-то уходит.

На этот раз Дадабой-хаммомчи сдался. Вскоре под руководством Усто Киргиза началось строительство нового медресе, которое закончилось в 1912 году. Интересно, что мастера использовали кирпич русского образца, который до сих пор называют николаевским. Тогда его называли "солдати". Благодаря своим качествам он и сейчас высоко ценится на рынке стройматериалов.

Усто Киргиз творчески подошел к делу и воплотил в жизнь ряд оригинальных архитектурных решений, благодаря чему медресе до сих пор является украшением и гордостью города.

В ходе гражданской войны поблизости шли бои, здание пострадало, но сохранило свой облик. В советское время здание, как и многие другие, использовалось в различных целях. Тогда в старой мечети "Отауллихонтура" кто-то додумался разместить винзавод. Хотя кто знает, может, именно благодаря этому мечеть дожила до наших дней.

Просто чудо, что эти объекты уцелели и не разделили трагической судьбы медресе Саидкулбека, которое было расположено напротив – на месте нынешней гостиницы "Чорсу", православного храма (сейчас здесь стоит кафе "Оккуш") и других сооружений, которые теперь можно увидеть только на старых фотографиях.

Как гласят исторические хроники, после того как взорвали медресе Саидкулбека, рабочие взялись было за медресе "Мулла-Киргиз", но тут появился неизвестный интеллигент в кепке-сталинке, который напугал их одной фразой:

– Согласно декрету Ленина от 5 мая 1918 года "О сохранении и использовании объектов, представляющих архитектурную ценность", за снос этого строения вы можете поплатиться головой. Сматывайтесь по-хорошему...

На дворе был 1937 год – самый разгар репрессий. Поэтому рабочие тут же свернули работы и скрылись.

А медресе благополучно пережило еще полвека. В независимом Узбекистане медресе служит памятником архитектуры, оно внесено в список исторического наследия ЮНЕСКО. Посмотреть на него приезжают туристы из многих стран мира.

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