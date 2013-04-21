В Чартаке новый паспорт можно получить за 15 дней

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. В Чартакском районе Наманганской области активно идет обмен обычных паспортов на биометрические.

Дело здесь поставлено четко, без бюрократических заморочек. Как утверждают сотрудники паспортного стола районного отдела внутренних дел специалисты Бахромжон Каюмов и Зокиржон Тургунов, граждане могут получить новый паспорт всего через 15 дней после сдачи необходимых документов.

В паспортном столе открыты комната для приема граждан, здесь же имеется филиал банка для уплаты государственной пошлины.

Сама процедура проходит при помощи современных технологий: снимаются биометрические параметры гражданина, производится высокоточная фотосъемка.

Напомним, что согласно Положению о паспортной системе в Республике Узбекистан, утвержденным Указом Президента Республики Узбекистан от 5 января 2011 года "О дополнительных мерах по совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан" новые биометрические паспорта граждане должны получить до 31 декабря 2015 года.

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