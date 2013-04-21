Призы из Намангана разъехались по пяти странам

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 апреля. /УЗИНФОРМ/. Победителями двух теннисных турниров на призы хокима Наманганской области в одиночном и парном разрядах, завершившихся в субботу в Намангане, стали игроки из пяти стран. Наибольший успех выпал на долю Украины – два первых места. Не остались без награды и узбекистанцы: победу среди женских пар одержал интернациональный дуэт Альбина Хабибуллина (Узбекистан) – Анастасия Васильева (Украина).

Эта пара в решающем поединке уверенно обыграла еще один международный дуэт – Валентина Ивахненко (Украина) – Ксения Палкина (Кыргызстан) – 6:3, 6:3.

А в споре мужских дуэтов также победила пара, составленная из теннисистов разных стран, Марек Семьян (Словакия) – Ти Чен (Китайский Тайпей). Они в интересном матче одолели белорусов Сярхея Бетау и Дмитрия Жирмонта – 6:2, 7:6.

Однако наибольшее внимание привлекли субботние финалы в одиночном разряде. Они начались одновременно, но мужской несколько затянулся.

Решающий матч у девушек показал, что Оксана Калашникова из Грузии не сумела восстановиться после сверхнапряженного полуфинала с турчанкой Буюкакчай. Сломить сопротивление второй ракетки турнира представительница Грузии смогла в валидольном почти четырехчасовом поединке. По мнению специалистов, это был лучший матч турнира.

Так что уставшая Оксана была попросту не готова к еще одному подвигу. Украинка Надя Киченок чуть больше чем за час оформила победу – 6:2, 6:3. Что, впрочем, никак не умаляет великолепного успеха грузинской спортсменки, заслужившей признание наманганских болельщиков.

После матча Оксана не выглядела особо расстроенной: "Я не ожидала, что смогу дойти до финала. Просто весь прошлый год прошел для меня неудачно, может, не хватало "физики". А здесь я сразу почувствовала корт, свою игру. Я не знаю, поверила в себя, что ли. Я рада, как отыграла в целом этот турнир. Надя сегодня очень хорошо отыграла сегодняшний матч, почти без ошибок. А мне не хватило движения".

Надя Киченок сказала, что четыре победы в турнире, в том числе в полуфинале над первой ракеткой Александрой Пановой, придали ей уверенности. "Хотя я и волновалась, но старалась не показывать это", – сказала также чемпионка. Отметила она и отличную организацию соревнований.

А вот у представителей сильного пола, где встречались белорус Александр Бурый и словак Марек Семьян, борьба пошла, да такая, что когда девушки завершали второй сет, они не доиграли и первый. Калейдоскоп блистательных ударов и досадных ляпов в простых ситуациях с обеих сторон привела к тай-брейку. Здесь все решила ошибка двухметрового белоруса на своей подаче при счете 4:4. Марек затем четко использовал две своих мощных подачи и выиграл злополучный тринадцатый гейм – 7:4 и победил в сете – 7:6.

Можно было ждать продолжения во втором сете, но разозленный на себя за глупые ошибки Александр играл очень уверенно и буквально забивал словака своими мощными ударами – 6:2.

То ли Марек Семьян серьезно подустал, то ли просто не нашел контраргументов против игры белоруса, но и в третьем сете Бурый выглядел явно сильнее. В третьем гейме он делает брейк и уверенно держал в дальнейшем свою подачу. В итоге – 6:4 и неожиданная победа в турнире.

"Турнир для меня складывался непросто. Начинал я с двух трудных матчей с белорусами, а в третьем круге пришлось играть с левшой, что неудобно и непривычно. В финале постарался до конца выложиться. Мне немного не повезло в первом сете, но смог собраться и в двух других показать свою игру. Ну, мне повезло в обмене ударами у сетки", – отметил после матча победитель турнира Александр Бурый.

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