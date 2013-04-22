В Наманганской области создается новый авторынок

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Решением хокима Наманганской области Баходира Юсупова в Нарынском районе будет открыт авторынок.

Документ принят на основании Постановлением Кабинета Республики Узбекистан № 253 от 28 августа 2012 года "О дополнительных мерах по упорядочению деятельности рынков и торговых комплексов" и принимая во внимание письмо хокима данного района, сообщает пресс-служба областного хокимията.

Новый рынок будет действовать в форме ООО "Norin Avto Savdo Bozori" по адресу: Наманганская область, Нарынский район, село Учтепа, СГМ "Пастки Чужа".

Порядок работы – ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, который также является санитарным днем.

Решением руководителя области управлению юстиции поручено провести государственную регистрацию новых рынков в установленном порядке, хокимияту Нарынского района совместно с областным отделом по контролю за деятельностью рынков и торговых комплексов – обеспечить постоянный контроль за полным соблюдением вышуказанного постановления правительства Республики.

Также хокимияту Нарынского района совместно с областным главным управлением архитектуры и строительства, управлением земельных ресурсов и государственного кадастра, объединением рынков пересмотреть территорию рынков и принять меры по оформлению документов по определению красной линии.

Контроль за выполнением данных решений возложен на заместителя хокима области Х. Жалолова и хокима Нарынского района.

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