В Мингбулакском районе строят на совесть

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. В райцентре Джумашуй Мингбулакского района Наманганской области строится парк культуры и отдыха. Здесь также расположится спортзал для детско-юношеской спортивной школы, а также здание музыкальной школы искусств на 150 мест. Объект планируется ввести в строй ко Дню независимости.

Контроль за качеством возводимых сооружений осуществляют представители областного отделения инспекции Госархстройнадзора (ГАСН), на которую возложена ответственность за соблюдение всех строительных норм и правил.

"Мы наблюдаем за соблюдением технологий и качеством работ, соответствием используемых материалов, ведь возводимые объекты должны быть надежными и безопасными во всех отношениях", – поясняет свои задачи инспектор ГАСН Баходир Нематов.

По его словам, особое внимание уделяется и сейсмической безопасности. "Поскольку здесь будут учиться наши дети, какие-либо нарушения СНиП и недовложения материалов могут обойтись дорого", – подчеркивает Б. Нематов.

Стоит отметить, что за последние годы в райцентре построено множество жилых домов, школ, профессиональных колледжей.

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