В Наманганской области обновят электрохозяйство

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Энергетики Наманганской области, с учетом прошлого опыта, уже начали подготовку к осенне-зимнему сезону и улучшению системы электроснабжения.

Уже в январе текущего года ГАК "Узбекэнерго" был утвержден приказ № 44 "О дополнительных мерах по совершенствованию системы электроснабжения и технического учета электрической энергии в низковольтных электрических сетях", нацеливающий региональные подразделения ГАК на совершенствование системы электроснабжения и технического учета электрической энергии в низковольтных электрических сетях, приведение их в соответствие с требованиями нормативно-технических документов по устройству электроустановок, повышение ответственности руководителей и персонала предприятий территориальных электрических сетей (ПТЭС) за недопущение сверхнормативных потерь электрической энергии.

"Во исполнение вышеназванного приказа на ОАО "Наманган электр тармоклари" в феврале этого года был издан внутренний приказ, в соответствии с которым разработан план и объем работы, произведен осмотр всех ТП и ЛЭП 0,4 кВ и определено, какие из них нуждаются в капитальном ремонте, дан заказ на необходимые материалы", – разъясняет начальник службы распределения электрических сетей ОАО "Наманганэлектросеть" Тохиржон Юсупжанов.

На данный момент, по его словам, предприятие "Намангнаэлектросеть" обслуживает 4926 ТП (трансформаторных подстанций), из них капитальному ремонту подвергнутся 1478. "Основной упор сделан на те ТП, которые наиболее часто выходили из строя в зимний период, те, которые перегружены и нуждаются в ремонте. Помимо этого будет отремонтировано 3278 км 720 м ЛЭП (линий электропередач)", – подчеркнул Тохиржон Юсупжанов.

Помимо этого, будет проводиться замена негодных проводов, сломанных изоляторов, равномерное распределение нагрузки по сетям, замена проводов с маленьким сечением на провода с большим сечением. В Наманганском районе (он взят как показательный) капитальный ремонт будет проведен на всех ТП и ЛЭП.

"В старых сетях потери электроэнергии обычно выше нормы, поэтому после капитального ремонта и замены старого оборудования мы сможем снизить эти потери до нормы. Все это приведет к улучшению сетей, передачи и качеству электроэнергии", – сказал в заключение представитель предприятия электросетей.

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