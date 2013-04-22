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В Андижане стартовал турнир серии "фьючерс"

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. С субботы, 20 апреля, в Андижанской городской школе тенниса начался традиционный международный чемпионат серии "фьючерс" и ITF .

Практически все участники (из 17 стран мира) аналогичного турнира, завершившегося в Намангане, теперь прибыли в Андижан.

- Мы очень хорошо подготовились к соревнованиям, - говорит директор теннисной школы Рустамжон Абдукодиров. - Недавно корт был отремонтирован и переоснащен самым современным оборудованием, отвечающим требованиям мировых стандартов. Вся территория школы была благоустрена. Хорошую подготовку прошли болбойсы и лайсманы.

В чемпионате примут участие известные андижанские теннисисты. В частности, Жамиля Содикжонова, сестры Саидовы, Одил Акрамов и другие начали соревнование еще в субботу, а Аброр Исаков вступит уже непосредственно в основную игру.

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