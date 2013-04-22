В Андижане осваивают новые педтехнологии

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу в Андижанском колледже олимпийского резерва прошел открытый урок, на котором преподаватель государственного языка Нигорахон Йулдашева применила новые педагогические технологии.

Мероприятие посетили преподаватели узбекского языка из других профессиональных колледжей и академических лицее Андижанской области.

- Цель проведения сегодняшнего открытого урока - внедрение современных педтехнологий в жизнь, - рассказывает Н. Йулдашева. - В последние годы Министерством было рекомендовано множество пособий по освоению и применению самых разнообразых методов проведения урока. Все они нуждаются в закреплении, выявлении недостатков, если такие окажутся, а уже потом будут внедрены в жизнь.

После проведения открытого урока состоялось совещание, на котором представители управления профессионально-технического образования, а также выдающиеся педагоги области высказали свое мнение относительно тех или иных технологий, примененных во время урока.

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