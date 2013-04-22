



В Зарафшане прошел городской этап турнира юных шахматистов



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 20 апреля в средней общеобразовательной школе № 2 города Зарафшан прошел городской этап республиканского шахматного турнира "Шахматная доска "Камолот". В турнире, организованном городским Кенгашем общественного движения молодежи молодежи "Камолот" совместно с Фондом развития детского спорта Узбекистана, приняли участие более 100 учащихся общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей в возрастных группах 6-12, 13-16, 16-19 лет. По решению судей, 9 участников турнира признаны победителями и им предстоит защищать честь города на областном этапе соревнований. Победители турнира награждены дипломами и ценными подарками от организаторов мероприятия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи