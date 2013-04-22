Состоялась внеочередная сессия Ферганского районного Кенгаша народных депутатов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. На днях в Ферганском районе Ферганской области состоялась сессия районного Кенгаша народных депутатов, в работе которой приняли участие заместители хокима области, руководители областных отделов и управлений, правоохранительных органов, районных предприятий и организаций, председатели сходов граждан кишлаков и махаллей.

С докладом по организационному вопросу выступил хоким области, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Ш.М.Ганиев, который отметил, что район вносит определенный вклад в развитие экономики области, однако производимая в районе промышленная продукция составляет всего лишь 0,9 процента от общего объема областной продукции. Объем производства на 20 малых предприятиях снизился на 1,1 млрд. сумов.

В районе бездействуют 34 промышленных и 19 строительных предприятий. Ликвидирован 81 субъект малого бизнеса, в том числе 16 промышленных и 4 строительных предприятия. Неважно обстоят дела и в сфере экспорта.

В районе строится 107 типовых жилых домов, в 94 из которых имеются серьезные недоделки. А в 2013 году по типовым проектам на трех массивах предстоит построить 142 дома, однако итоги первого квартала свидетельствуют о неудовлетворительной организации работ по возведению данного жилья.

На сессии М.Мусаев освобожден от занимаемой должности хокима Ферганского района согласно поданному им заявлению.

Депутаты единогласно утвердили решение хокима области о назначении хокимом Ферганского района Содикжона Кодировича Имомалиева, ранее работавшего первым заместителем хокима Учкуприкского района.

На сессии выступили учредитель ООО "Чимен Форум" О.Абдурахмонов, директор школы № 20 С.Омонбоева, председатель схода граждан кишлака "Юкори Водил", депутат районного Кенгаша Б.Хакимов, представитель районного отделения ОДМ "Камолот" М.Бобожонова, хоким Ферганского района С. Имомалиев.

На этом внеочередная сессия Ферганского районного Кенгаша народных депутатов завершила свою работу.

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