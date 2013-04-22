Постановление Ферганского областного Кенгаша народных депутатов

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. На одиннадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан, состоявшемся 2 апреля в здании Кокандского городского академического драматического театра, было рассмотрено 17 вопросов, 7 из которых связаны с пояснениями законов соответствующими рекомендациями.

Было отмечено, что Законом Республики Узбекистан "Об органах самоуправления граждан" предусмотрено дальнейшее совершенствование организации основ деятельности органов самоуправления граждан Республики Узбекистан, превращение махалли в центр адресной социальной защиты населения, развитие частного предпринимательства и семейного бизнеса, расширение полномочий махалли в системе общественного контроля за деятельностью органов государственного управления.

Данный Закон предписывает также расширение полномочий Кенгаша схода граждан по выявлению совместно с центрами содействия занятости и социальной защиты населения малообеспеченных семей, одиноких престарелых граждан, пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке.

На заседании был сделан акцент и на особой важности Закона Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Законы Республики Узбекистан "О выборах председателя (аксакала) схода граждан и его советников" и "О безопасности дорожного движения".

Сенаторы рассмотрели и утвердили Законы Республики Узбекистан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О Регламенте Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан".

Сенат рассмотрел Закон Республики Узбекистан "О присоединении Республики Узбекистан к Соглашению о сотрудничестве государств-членов Содружества Независимых Государств против незаконной миграции".

Рассмотрен и одобрен Закон Республики Узбекистан "О ратификации Договора о правовой помощи в гражданских и хозяйственных делах между Республикой Узбекистан и Республикой Корея".

Обсужден также ряд вопросов, внесенных Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

В целях широкой пропаганды на местах вопросов, рассмотренных на одиннадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан и организации работы в соответствии с законодательством, областной Кенгаш народных депутатов 20 апреля вынес постановление, в котором депутатам областного, районных и городских Кенгашей народных депутатов указано:

провести работу по пропаганде в своих избирательных округах, а также в самых отдаленных населенных пунктах области сути и содержания законов, рассмотренных на одиннадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан;

последовательно продолжить политику, направленную на адресную социальную поддержку населения превращение махалли в центр развития частного предпринимательства и семейного бизнеса и положительную работу в данном направлении, и организовать практическую работу с тем, чтобы поднять ее на новые высоты;

добиваться соблюдения правил торговли и повышения культуры обслуживания граждан при открытии в махаллях торговых точек и предприятий бытового обслуживания;

внедрение рациональных путей обеспечения безопасности труда, защиты окружающей среды, полного удовлетворения потребностей и запросов населения;

проводить пропаганду и освещать благие дела и практические меры, направленные на защиту прав человека и надежную охрану его законных интересов;

обеспечить общественный контроль за санитарным и экологическим состоянием населенных пунктов, источников водоснабжения, жилого сектора, школ и других образовательных учреждений;

совместно с предприятиями коммунального обслуживания, товариществами собственников частного жилья организовать своевременное полное взимание с граждан оплату за коммунальные услуги и обязательные платежи и осуществления расчетов через банковские учреждения;

средствам массовой информации, депутатам совместно с представителями отделений общественного благотворительного фонда "Махала", фонда "Нуроний", Центра пропаганды духовности в целях обеспечения беспрекословного выполнения на местах стоящих перед нами архиважных задач довести их до широкой общественности;

организация работы, направленной на беспрекословное выполнение задачи по возвращению жителей нашей области, выехавших за рубеж на заработки, и их трудоустройству;

для создания новых рабочих мест на территории округа, по которому избран депутат, выявлять бездействующие, маломощные предприятия, свободные помещения и объекты, строительство которых незавершено, и вносить предложения по созданию на их базе производственных субъектов;

проявлять инициативность в осуществлении работ, связанных с организацией беспрекословного и качественного выполнения на подведомственной территории всех разработанных на 2013 год областных программ.

Наряду с этим, политическим партиям, действующим на территории Ферганской области необходимо:

совместно с постоянными комиссиями и депутатами областных, районных и городских Кенгашей народных депутатов при участии представителей широкой общественности проводить пропаганду работы, связанной с вопросами, рассмотренными на одиннадцатом пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по всей области и, в частности, в населенных пунктах отдаленных районов области;

проводить анализ выполнения задач, возложенных на каждого депутата областного, районных и городских Кенгашей народных депутатов в разрезе территориально-административных единиц и на основе результатов анализа внести на обсуждение сессии областного Кенгаша.

Контроль за исполнением данного постановления Кенгаша возложен на постоянные комиссии областного Кенгаша народных депутатов.

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