В Фергане начался фестиваль изобразительного искусства

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля в Фергане и других регионах страны стартовал 5-дневный республиканский фестиваль изобразительного искусства.

В связи с этим в ферганском областном отделении Академии художеств Узбекистана прошло собрание, на котором представитель Академии, заведующий кафедры республиканского колледжа художников Худоишукур Маматалиев торжественно вручил золотую и серебряную медали выдающимся живописцам Ферганы Мухаммаджон Джурабаев и Владимир Пучковский соответственно. Десять наиболее активных художников были поощрены сертификатами, а двое получили дипломы Академии.

- Мероприятия в рамках фестиваля включают в себя встречи с молодежью, мастер-классы, беседы и собрания художников со всех районов области, - сказал Х. Маматалиев.

- 29 работ десяти ферганских художников отправлены в Ташкент, в Академию художеств, где с сегодняшнего дня открывается республиканская выставка. – проинформировала заместитель председателя областного отделения Академии художеств Любовь Семизорова.

В завершение собрания мастера кисти обменялись мнениями относительно фестиваля, а также проблемы с помещением областного отделения, которую власти не могут решить уже несколько лет.

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