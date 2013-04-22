В Узбекистане обсуждают поправки в закон о страховании пассажиров

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. Семинар по обсуждению проекта закона "О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан "Об обязательном личном страховании пассажиров воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта общего пользования" был проведен в минувшую пятницу в парламенте.

В обсуждении, организованном парламентским Комитетом по вопросам промышленности, строительства и торговли, приняли участие депутаты нижней палаты, представители ряда министерств, транспортных предприятий и страховых компаний, а также журналисты.

Согласно озвученным на встрече данным, по состоянию на 1 апреля 2013 года в Узбекистане функционируют 33 страховые компании. Из них 30 ведут деятельность в области общего страхования, 2 – в области страхования жизни, 1 – в области вторичного страхования.

Страхование в Узбекистане регулируется законами "Об обязательном личном страховании пассажиров воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта общего пользования", "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", "Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя".

Первый законодательный акт регулирует отношения по обязательному страхованию пассажиров воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта, возникающие с момента наступления страхового события между органами государственного страхования и пассажирами воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта.

В целях совершенствования этой сферы Кабинетом Министров Узбекистана был разработан и внесен на рассмотрение Законодательной палаты законопроект, предусматривающий внесение изменений в данный закон. Предлагаемые поправки направлены, во-первых, на одинаковое толкование норм закона и предотвращение проблем в правоприменительной практике, а во-вторых, на приведение некоторых норм в соответствие с требованиями законодательной техники.

Как отмечалось на семинаре, при подготовке законопроекта был изучен опыт России, Украины, Казахстана, Китая, Японии, а также принципы и стандарты Международного союза страхового контроля. Проект закона согласован с Министерством юстиции, Госкомконкуренции, Государственной инспекцией по контролю безопасности полётов, Государственной инспекцией по контролю безопасности провоза пассажиров и грузов по железной дороге, Агентством по автомобильному и речному транспорту.

Семинар завершился принятием соответствующего решения комитета.

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