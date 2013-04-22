В Узбекистане обсудили вступивший в силу закон о безопасности дорожного движения

ТАШКЕНТ, 22 апреля. /УЗИНФОРМ/. "Законодательство в сфере безопасности дорожного движения и повышение эффективности его исполнения" стало темой семинара состоявшегося 22 апреля в Законодательной палаты Олий Мажлиса. Его организаторами выступили парламентский Комитет по вопросам обороны и безопасности, Главное управление безопасности дорожного движения МВД и Агентство автомобильного и речного транспорта Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие депутаты, представители ННО, страховых компаний, предприятий и организаций пассажирских перевозок, органов самоуправления граждан и СМИ.

Главной темой обсуждения стала новая редакция Закона "О безопасности дорожного движения", которая вступила в силу 11 апреля 2013 года. В документ включена норма об участии органов самоуправления граждан, ННО в осуществлении соответствующих мероприятий. Общественные организации, представители сходов граждан смогут вносить в органы государственной власти на местах, а также в специально уполномоченные органы предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов по безопасности дорожного движения, участвовать в профилактических мероприятиях, в выработке важных решений в данной сфере. Это позволит значительно повысить эффективность мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Важным фактором безопасности дорожного движения является состояние дорог. Анализ ДТП показывает, что повреждения дорожного покрытия или его отсутствие часто создают опасные аварийные ситуации. В этой связи в новой редакции закона существенно изменены нормы, касающиеся требований к состоянию автомобильных дорог. Они, в частности, дополнены требованиями к проектированию, строительству, реконструкции, ремонту дорог и их содержанию.

Для удовлетворения потребностей участников дорожного движения и обеспечения их безопасности в закон включена статья об обустройстве дорог объектами сервиса. Предусмотрено также обязательное размещение вдоль дорог информации о наличии и расположении таких объектов, а также учреждений здравоохранения и связи.

Новая редакция закона дополнена нормой о праве граждан обращаться в соответствующие органы с предложениями об изменении и установке дорожных знаков, разметок, светофоров, ремонте дорог. Конкретизированы требования к юридическим лицам, деятельность которых связана с эксплуатацией транспортных средств. Предприятия в свою очередь обязаны анализировать причины ДТП с участием принадлежащих им транспортных средств, проводить медицинские осмотры водителей, обеспечивать выполнение ими обязанностей по страхованию гражданской ответственности.

По итогам мероприятия приняты конкретные рекомендации, направленные на повышение эффективности законодательства в сфере безопасности дорожного движения.

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