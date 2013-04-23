В Навоийской области принимают меры по сохранению культурного наследия

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Закон Узбекистана "Об охране объектов культурного наследия", принятый вскоре после обретения независимости, является свидетельством бережного отношения государства к памятникам духовной культуры народа. Еще одним подтверждением этого является постановление Кабинета Министров Узбекистана № 269 от 29 июля 2002 года "О мерах по дальнейшему совершенствованию охраны и использованию объектов культурного наследия".

На территории Навоийской области множество объектов культурного наследия, в том числе уникальных, не все из которых полностью изучены. Поэтому хокимом области принято решение, которое обязывает управление по делам культуры и спорта совместно с хокимами городов и районов уточнить списки объектов культурного наследия на территории области и проверить оформление кадастровых документов на них. Утвержден новый состав областной комиссии по вопросам совершенствования мероприятий охраны по памятникам культурного наследия региона.

Решение хокима напоминает, что в соответствии с законом запрещается проведение земляных и других хозяйственных работ в охранных зонах без согласования с областной государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия. Несколько пунктов касаются вопросов финансирования по содержанию, ремонту объектов и благоустройству их территорий.

УЗИНФОРМ