Канимехские ребята дружат со спортом

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. По инициативе районного отдела народного образования в спортивном комплексе детско-юношеской спортивной школы № 8 Канимехского района 22 апреля прошли открытые весенние соревнования школьников, в которых приняли участие учащиеся средних общеобразовательных школ и профессиональных колледжей.

Соревнования проводились по таким видам спорта как футбол, волейбол, художественная гимнастика, настольный теннис и бокс. В первенстве по боксу победу в своих весовых категориях выиграли Т.Мансуров, С.Кудабоев, И.Мирзаев, Ф.Турамуродов. Среди команд старшеклассников победителями по волейболу стали ученики средней общеобразовательной школы № 26, а среди младшей возрастной группы победила команда "Лочин" школы №2. Также определились победители по другим видам спорта.

Победители по всем видам соревнований были награждены дипломами и памятными подарками от организаторов мероприятия.

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