



В Хатырчинском районе прошла военно-спортивная игра "Шункорлар"



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля по инициативе районного Кенгаша общественного движения молодежи "Камолот" и отдела по делам обороны в медицинском профессиональном колледже Хатырчинского района прошла военно-спортивная игра "Шункорлар" между командами учащихся среднеспециальных учебных заведений района. Подобные игры входят в обязательную программу оборонно-массовых мероприятий по укреплению физического состояния учащихся академических лицеев и профессиональных колледжей и допрызывной подготовки юношей в ряды Вооруженных Сил Республики. По итогам соревнований победу одержала команда медицинского колледжа, она же завоевала путевку для участия в соревнованиях областного этапа. На втором месте - команда профессионального колледжа легкой промышленности. Третье место досталось команде экономического колледжа. Победители награждены дипломами и памятными подарками от организаторов игры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи