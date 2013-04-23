Состоялся 3-й тур проекта "Менеджер"23.04.2013 12:15
ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля на базе Ташкентского государственного экономического университета стартовал 3-й тур образовательного проекта "Менеджер", организаторами которого является Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ).
Участниками тренинга стали 25 студентов выпускных курсов и магистранты со всей Республики.
Проект реализуется с 2008 года, состоит из 4 туров и 4 тем соответственно: "ННО и сообщество", "Стратегическое планирование и менеджмент", "Управление персоналом и супервизия", "Навыки ведения переговоров".
По словам тренера проекта, основная задача – дать направление ребятам, чтобы они не терялись и умели ориентироваться при встречах, переговорах и научились разрабатывать социальные проекты.
По окончании семинаров ребята принимают активное участие в различных проектах, конкурсах, проводят свои мастер-классы, устраиваются на престижную работу.
Закрытие пройдет 24 апреля.
В рамках закрытия всем участника будут вручены сертификаты, подтверждающие их обучение.
УЗИНФОРМ