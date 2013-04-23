Состоялся 3-й тур проекта "Менеджер"

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля на базе Ташкентского государственного экономического университета стартовал 3-й тур образовательного проекта "Менеджер", организаторами которого является Фонд поддержки социальных инициатив (ФОПСИ).

Участниками тренинга стали 25 студентов выпускных курсов и магистранты со всей Республики.

Проект реализуется с 2008 года, состоит из 4 туров и 4 тем соответственно: "ННО и сообщество", "Стратегическое планирование и менеджмент", "Управление персоналом и супервизия", "Навыки ведения переговоров".

По словам тренера проекта, основная задача – дать направление ребятам, чтобы они не терялись и умели ориентироваться при встречах, переговорах и научились разрабатывать социальные проекты.

По окончании семинаров ребята принимают активное участие в различных проектах, конкурсах, проводят свои мастер-классы, устраиваются на престижную работу.

Закрытие пройдет 24 апреля.

В рамках закрытия всем участника будут вручены сертификаты, подтверждающие их обучение.

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