Андижанские и ферганские слепые сыграли вничью

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля в ферганской детско-юношеской спортивной школе сборные андижанского и ферганского обществ слепых провели дружеский турнир по мини-футболу, в котором, как и ожидалось, победила дружба.

- В первую очередь, мы хотим выразить благодарность государству, которое оказывает такое внимание и помощь людям, страдающим глазными заболеваниями, слепым, – говорит капитан андижанской команды Дониер Сатторов. – Прибыв в Фергану и познакомившись с местными спортсменами-инвалидами, мы воспрянули духом и с еще большим энтузиазмом принялись работать над собой, ибо каждый из нас, каким бы недугом он ни страдал, хочет чувствовать себя полноценным представителем общества.

- Подобные мероприятия мы проводим все чаще и чаще, - рассказывает заместитель председателя ферганского областного общества слепых Баходиржон Болтабаев. – Помимо спорта и физической подготовки, большое внимание уделяется творческим способностям слепых. Здесь члены нашего общества рисуют, пишут музыку, лепят, ткут – словом, творят весьма красивые поделки. Кроме того, мы помогаем слепым с трудоустройством, обучаем маленьких детей азбуке Брайля и т.п.

УЗИНФОРМ