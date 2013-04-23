Ферганским женщинам рассказали о торговли людьми

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля в ферганском областном центре поддержки гражданских инициатив подвели итоги ряда семинаров для представителей махаллинских комитетов города Ферганы и председателей первичных ячеек Комитета женщин.

Детально о торговле людьми в масштабах мировой проблемы рассказывал директор ЦПГИ Биродар Мирзаев. Он проинформировал участниц семинаров о том, что ежегодно жертвами торговли людьми становятся около 4 миллионов человек, принося преступным синдикатам до 7 миллиардов долларов ежегодно. При этом, по данным ЮНИСЕФ, общее количество детей, нелегально переправляемых в другие страны, насчитывает более чем 1,2 миллиона человек в год.

- Проводя такие тренинги, мы в первую очередь намереваемся ориентировать представителей махаллинских комитетов и первичных ячеек Комитета женщин на активную позицию в вопросах профилактики, способах сокращения и предупреждения случаев торговли женщинами и детьми, - говорит Б. Мирзаев.

- Торговцы людьми зачастую организованы в крупные международные мафиозные организации, - рассказывает организатор семинаров, член ЦПГИ Елена Радкевич. – Поэтому на семинаре мы решили также продемонстрировать основные уловки и способы обмана, вербовки, на которые ведутся женщины всего мира, становясь очередной жертвой преступников.

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