Бухару в финале конкурса "Моя бизнес-идея" представят 10 человек

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Учащиеся колледжей и лицеев Бухарской области 22 апреля приняли участие в областном этапе республиканского конкурса "Моя бизнес-идея", организованном ОДМ "Камолот".

В рамках конкурса прошел тренинг, где участники узнали о порядке получения кредитов, структуре бизнес-плана, психологии ведения бизнеса. После чего ребята презентовали свои бизнес-проекты.

На конкурс подали заявки 12 тысяч 350 человек, из которых в областной этап, 3-й по счету, прошли 176. Комиссия отобрала 10 победителей, которые представят область на финальном республиканском этапе.

Как сообщили в Бухарском совете ОДМ "Камолот", кроме победителей областного тура льготные кредиты на открытие собственного бизнеса, сумма которых составит от 50 до 150 минимальных размеров заработной платы, получат еще 20 конкурсантов.

Для финансирования проектов привлечены кредитные активы 23 банков страны, в то время как в 2012 их было всего 4. В прошлом году в конкурсе приняло участие 1850 бухарцев. Из них 5 стали финалистами, 4 из которых получили льготные кредиты на реализацию своего бизнес-проекта.

Конкурс проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты, Министерства среднего специального профессионального образования Узбекистана и банковского сектора страны.

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