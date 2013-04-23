Бухарские школьники почтили ветеранов памятным турниром

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. Приближающийся День памяти и почестей общеобразовательная школа №5 города Бухары встретила спортивным турниром. В минувшую субботу в спортзале школы померились силами порядка 60 учащихся ее младших классов.

Соревнования начались с минуты молчания. Почтили память павших воинов, ушедших из жизни ветеранов, учителей. Собравшиеся вспомнили и бывшего руководителя школы Мухаммадраджаба Бердиева, который проработал в ней 16 лет. Его заслугами является проектирование, строительство и благоустройство всей школы. Он безумно любил детей, часто устраивал спортивные соревнования и сам же в них участвовал, показывая молодежи пример увлеченности спортом и здоровым образом жизни.

Турнир состоял из соревнований по волейболу, футболу, перетягиванию каната, бега на короткие дистанции и прыжкам в длину. Отличились ученики 3-х и 4-х классов. Победителям вручили почетные грамоты. Данное мероприятие проходило в рамках духовно-просветительской работы и пропаганды здорового образа жизни среди детей.

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