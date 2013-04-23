Андижанские таэквондисты поедут в Испанию

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. На прошедшем недавно республиканском чемпионате по таэквондо среди молодежи воспитанники жалакудукого тренера Аброра Боборахимова Ахадбек Умаржонов и Мухаммадазиз Олимжонов, завоевав победу, обеспечили себе путевку на мировой чемпионат, который будет проходить в Испании. В этом чемпионате также примет участие и сам Аброр.

Сам тренер в прошлом году закончил факультет иностранной филологии андижанского государственного университета и начал работать в средней общеобразовательной школе №5 Жалакудукского района. И несмотря на то, что он пока не добился больших успехов на почве педагогики, считается однако одним из лучших тренеров по таэквондо в Андижанской области.

Жалакудукский спортсмен с 6 лет занимается этим видом спорта. Был призером многих республиканских и международных соревнований, является обладателем черного пояса. В 2008 году он начал свою деятельность в роли тренера в центре "Ешлар" города Андижан. Стоит отметить, что такие знаменитые, титулованные таэквондисты Узбекистана как Шахбоз Абдумуталипов, Шукрилло Мадаминов, Темур Фозилов с гордостью называют его своим учителем.

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