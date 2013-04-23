В Андижанском университете прошел литературный вечер

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля в Андижанском государственном университете прошел литературный вечер "Представление литературных произведений", посвященный творениям Мухаммад Юсуфа, Турсунбая Адашбаева и Исмаил Махмуда.

Его открыла приветственными словами председатель андижанского областного отделения Союза писателей Узбекистана Хуршидабону Кучкарова. Она подчеркнула важность таких акций для формирования духовного мира молодого поколения, развития у них хорошего вкуса.

- Проводимое мероприятие произвело на меня очень хорошее впечатление, - рассказывает студентка 1 курса филологического факультета Феруза Юнусалиева. – Я с удовольствием приняла участие, выразительно прочитав произведения Турсунбая Адашбаева. Знакомство ближе с его творчеством позволило мне по-новому взглянуть на поэзию в целом. Хотелось бы, чтобы подобные встречи проходили чаще. Это дало бы возможность нам, молодежи, развиваться более стремительно.

В ходе вечера студенты читали самые выдающиеся произведения поэтов, а также совместно с преподавателями подготовили музыкальные номера и костюмированные сценки.

УЗИНФОРМ