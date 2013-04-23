В целях усиления взаимодействия

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Фергане 22 апреля состоялось собрание руководителей негосударственных некоммерческих организаций области, занимающихся вопросами женщины и семьи. Вела мероприятие заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин М.Ходжаева.

В процессе собрания председатель Комитета женщин Узбекистана Э.Баситханова выступила с докладом на тему "Роль негосударственных некоммерческих организаций в жизни общества и перспективы сотрудничества с Комитетом женщин Узбекистана".

Выступившие затем участники собрания отметили, что подобные собрания в форме открытого диалога способствуют укреплению сотрудничества в сфере социальных вопросов, дальнейшей широкой пропаганде всех граней деятельности ННО, расширению масштаба проектов, воплощаемых в жизнь.

В ходе диалога также подчеркивалась целесообразность широкого использования возможностей и потенциала ННО в обеспечении выполнения Программы действий Комитета женщин, рассчитанной на 2013-2014 годы.

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