Праздник для любителей книг

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. В городе Маргилане Ферганской области 22 апреля прошел праздник книги, организованный в рамках исполнения постановления главы государства "Об организации информационно-библиотечного обеспечения населения Республики" от 20 июня 2006 года.

В рамках праздника, в котором приняли участие представители творческой сферы, сотрудники информационно-библиотечных центров и любители книг, состоялись встречи с известными писателями, прошли книжные ярмарки.

Необходимо отметить, что в махаллях, учебных заведениях, воинских частях, информационно-ресурсных центрах Ферганской области Узбекистана сегодня проходят презентации новых книг, встречи с писателями, показы спектаклей, смотры-конкурсы "Самая читающая махалля", "Самая читающая семья", "Самая читающая школа".

В области эффективно налаживается книжная торговля, совершенствуется деятельность информационно-библиотечных центров. В городе Фергане действует областной информационно-библиотечный центр имени Ахмада Фаргони, при отделах по методическому обеспечению и организации деятельности учреждений народного образования - 19, в колледжах и академических лицеях системы областного управления среднего специального, профессионального образования – 156 информационно-ресурсных центров и более 500 профильных библиотек.

В рамках мероприятия также были достойно поощрены победители конкурсов "Самая читающая махалля" и "Самая читающая школа" города Маргилана.

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