ОБСЕ проводит в Узбекистане семинар о борьбе с незаконным оборотом наркотиков

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 23-25 апреля в городах Андижан и Фергана проходят семинары, посвященные вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Они организованы при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане совместно с Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками.

В семинарах примут участие около 80 представителей Андижанской, Ферганской и Наманганской областей, вовлеченных в реализацию государственной программы по контролю за наркотиками.

Сотрудники правоохранительных органов, работники наркологических учреждений и представители местных властей обсудят принятые нормативные акты и реализуемые предупредительно-профилактические меры, направленные на поддержку борьбы с незаконным оборотом наркотиков и химических прекурсоров. Отдельное внимание будет уделено профилактической работе, связанной с предупреждением вовлечения молодежи в потребление наркотиков, а также выявлением наркоторговцев.

На открытии семинара в Андижане выступил старший сотрудник Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане Кристоф Опферманн, который отметил, что "незаконный оборот наркотиков представляет серьезную угрозу безопасности и стабильности, причиняя вред не только здоровью и благосостоянию людей и членам их семей, но также и оказанием финансовой поддержки организованной преступности". По его словам, данное мероприятие позволит обсудить практические пути выявления и пресечения незаконного оборота наркотиков, предотвращения наркомании и усовершенствования взаимодействия между различными учреждениями, работающими в данном направлении.

По данным пресс-службы ОБСЕ, сотрудничество Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане с Национальным информационно-аналитическим центром по контролю за наркотиками продолжается с 2008 года.

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