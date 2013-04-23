Британский посол выступил с лекцией в Национальном университете Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22 апреля по случаю Международного дня Земли Посол Великобритании в Узбекистане Джордж Эдгар посетил Национальный университет Узбекистана, где выступил с лекцией на тему "Изменение климата: смягчение последствий в Великобритании и Узбекистане".

В ней британский посол затронул различные темы, включая химические и биохимические процессы в окружающей среде и их взаимосвязь с наукой об изменении климата, а также последствия этих процессов на глобальное развитие в будущем.

На встрече были обсуждены различные варианты решения проблем, связанных с изменением климата, как научного характера, так и с использованием экономических стимулов. Дж.Эдгар рассказал также о мерах, предпринимаемых в Великобритании по сокращению выбросов углекислого газа, а также о природных изменениях, происходящих в настоящее время в экологии Узбекистана.

По окончании лекции посла, студенты различных факультетов НУУ приняли участие в оживленной дискуссии. Студентов, в частности, интересовало международное сотрудничество по вопросам защиты окружающей среды и меры, принимаемые странами мира для сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.

Напомним, Международный день Матери-Земли отмечается, начиная с 2010 года, ежегодно 22 апреля. В этом году ключевой темой дня Земли является "Реальность изменения климата на Земле". Данная тематика предложена с целью повышения осведомленности международного сообщества о том, как изменение климата повлияло на жизнь человечества. День Земли отмечают около миллиарда человек на планете.

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