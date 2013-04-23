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В Узбекистане стартовал фестиваль изобразительного искусства
23.04.2013 18:31

ТАШКЕНТ, 23 апреля. /УЗИНФОРМ/. 22-26 апреля в Ташкенте и регионах Узбекистана проходит "Фестиваль изобразительного искусства". Его организаторами выступают Академия художеств Узбекистана и Фонд "Форум культуры и искусства Узбекистана" при поддержке Минвуза, МВД, Минздрава, НК "Узбектуризм", "Узбеккино" и других партнеров.

В столице мероприятия фестиваля пройдут в Центральном выставочном зале, Ташкентском доме фотографии, Международном караван-сарае, парке-музее имени Камолиддина Бекзода. На протяжении 5 дней “Фестиваль изобразительного искусства” охватит все области Узбекистана и Республику Каракалпакстан, где пройдут аналогичные выставки и мастер-классы.

Главная цель фестиваля – донести до зрителей идею высокого потенциала творчества художников разных поколений, любовь к родному краю, умение видеть и ценить прекрасное. Зрители получат возможность непосредственно участвовать в процессе создания художественных произведений и одновременно получать эстетическое наслаждение.

 

Программа недели включает различные выставки, мастер-классы, смотры национальной одежды, концерты, обсуждения искусствоведами и художниками проблем современного изобразительного искусства. На большом экране и телемониторах будут демонстрироваться документальные фильмы о жизни и творчестве мастеров изобразительного искусства Узбекистана. Каждый день выставки будет посвящен искусству художников отдельных регионов Республики, где можно ознакомиться с разными школами, направлениями, традициями.

 

Свои произведениями на фестивале представят Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Ташкентский архитектурно-строительный институт, Государственная консерватория, Союз писателей и другие "кузницы кадров".

 

22 апреля в первый день фестиваля состоялось открытие Недели японской культуры, мастер-классы знаменитых художников и мастеров народно-прикладного искусства. Большой интерес вызвал проект "Ансамбль узбекской музыки" Государственной консерватории Узбекистана, веселые песни и танцы детского ансамбля "Булбулча".

 

Во второй половине дня эстафету недели принял Ташкентский Дом фотографии, где были представлены произведения ташкентских художников, мастеров народно-прикладного искусства. На протяжении всего дня в выставочных залах на больших видеомониторах демонстрировались документальные фильмы, посвященные жизни и творчеству ведущих мастеров искусства Узбекистана.

 

Наряду с известными художниками в проекте примут участие молодые и начинающие художники. 23 апреля в Галерее изобразительного искусства Узбекистана состоится открытие юбилейной выставки самаркандского художника Аслиддина Исаева.

"Фестиваль изобразительного искусства" является событием международного масштаба. В этом году его участниками станут известные художники из Украины, Азербайджана, Японии, России, Китая, которые проведут в Узбекистане мастер-классы.

В завершение "Фестиваля изобразительного искусства" по традиции состоится церемония награждения наиболее талантливых и активных участников.

УЗИНФОРМ

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